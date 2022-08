Labiekārtojam pagalmu. Ko par to ir svarīgi zināt?

Ja jūsu vienīgais žogs ir balkona apmale, arī to iespējams uzlabot, piemēram, ar niedru šķiedras aizsargbarjeru, kas sniegs vairāk privātuma un padarīs balkonu mājīgāku. Savukārt dārzā noderēs dažādi dobju norobežojumi, aizsargbarjeras, kas neļaus mājdzīvniekiem izbradāt apstādījumus, un mauriņa apmales. Šādi risinājumi palīdz ieviest kārtību dārzā, turklāt var kļūt par interesantu akcentu. Tos izgatavo no dabiskām – niedru vai bambusa – šķiedrām, plastmasas, metāla, koka, dažādās krāsās un izmēros – no dažiem līdz desmitiem centimetru augstumā. Visbiežāk šādas barjeras neprasa īpašu uzstādīšanu, jo ir viegli iespraužamas zemē.