Džeimsa Veba teleskops priecē ar apburošu Ratu riteņa galaktikas attēlu

Lai arī tagad Ratu riteņa galaktikai ir riteņa forma, tā pirms sadursmes, visticamāk, bija spirālveida galaktika gluži kā Piena Ceļš. Pēc sadursmes izveidojās divi redzami gredzeni, kas izpletās prom no sadursmes centra. Spilgtais iekšējais gredzens sastāv no kosmiskajiem putekļiem un jaunu zvaigžņu kopām, savukārt ārējais gredzens sastāv no jaundzimušām zvaigznēm un supernovām. Starp abiem gredzeniem vēl var samanīt galaktikas zudušās spirālveida formas.