Eksperte: karš Ukrainā izgaismojis Latvijas sabiedrības briedumu

Sarunas noslēgumā, vaicāta, kuras intervijas pētniecei pašai šķitušas emocionāli piesātinākās, Vizgunova-Vikmane min došanos uz Narvu un tikšanos ar ģimeni no Mariupoles, kas nule bija izgājusi filtrācijas nometni. “Tu uz šiem cilvēkiem skaties un saproti, ka viss, kas satur šo ģimeni kopā, ir gribasspēks. Šī ģimene, slēpjoties no uzlidojumiem, bija patvērušies pagrabos, gatavojuši ēdienu uz atklātas uguns, un cīnījušies par izdzīvošanu. Kad ar kolēģi piedāvājām viņus aizvest uz bēgļu centru, ģimenes atvase, mazs, deviņus gadus vecs zēns, aizgāja kā pateicību saplūkt man puķu pušķīti… Otrs stāsts bija par grūtnieci, kas astotajā mēnesī kopā ar savu māti un dēlu pati ar auto bija izbraukusi no Ukrainas un cauri Slovākijai atradusi ceļu uz Latviju (..) ŠĪ sieviete spilgti iemieso Ukrainas traģēdiju un spēku.”