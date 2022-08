Zelenskis: Rietumiem vajadzētu aizliegt iebraukšanu visiem Krievijas pilsoņiem

Pirmdien publicētā intervijā ASV laikrakstam "The Washington Post" Zelenskis sacīja, ka "vissvarīgākās sankcijas ir robežu slēgšana tāpēc, ka krievi atņem svešu zemi". Viņš pateica, ka krieviem vajag "dzīvot savā pasaulē, kamēr viņi nemainīs savu filozofiju".

"Tad viņi sapratīs. Viņi teiks: Šis [karš] nekādi neattiecas uz mums. Visi iedzīvotāji nevar būt atbildīgi, vai ne? Var gan. Iedzīvotāji ievēlēja šo valdību un necīnās ar to, nestrīdas ar to, nekliedz uz to," sacīja Ukrainas prezidents.