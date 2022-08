Trešdienas rītā ASV aizsardzības ministra vizītes laikā ierobežos satiksmi Rīgā

Šodien no plkst.8.30 līdz 10 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu, velosipēdu, elektroskūteru, velorikšu un gājēju satiksme Vecrīgā.

No plkst.9.30 līdz 11 ierobežojumi būs spēkā Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Rīgas apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai.

Savukārt no plkst.10 līdz 13 satiksmes ierobežojumi var tikt noteikti Elizabetes ielas kreisajā pusē no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Skolas ielai, kā arī Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Dzirnavu ielai.