ģimenei ⟩ Aicina uz Kokmuižas ģimenes svētkiem "Cilvēka dārzs"

Skaista tradīcija svētkos ir atklāšanas parāde. Tā virzienā no Alejas ielas līdz Kokmuižas pilij norisināsies 3.septembrī plkst. 12.00. Šogad kā krāšņi ziedi parādē uzziedēs arī jaunie tērpi, kas auduma krokās un brīnišķīgajās krāsās nes to cēlumu, kāds Kokmuižas pils dārzos bija ikdiena pirms simtiem gadu. Skatītājiem būs iespēja redzēt arī Latvijas Antīko automobiļu kluba un Rīgas Motormuzeja spēkratus.

3.septembrī jau pirms pusdienlaika, no plkst. 11.00 līdz 11.40, uz neparastas skatuves, jo to no visām pusēm apskalos Kokmuižas dīķis, uzstāsies saksofonu ansamblis "Valmieras meitenes".