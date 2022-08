Doneckā "tiesā" piecus sagūstītus eiropiešus

Zviedrijas pilsonis Matiass Gustafsons, Horvātijas pilsonis Vjekoslavs Prebegs un Lielbritānijas pilsoņi Džons Hārdings, Endrjū Hils un Dilans Hīlijs apsūdzēti par to, ka bijuši Ukrainas Bruņoto spēku algotņi. Ja tiesa atzīs viņus par vainīgiem, viņiem var tikt piespriests nāvessods.

Gustafsons, Prebegs un Hārdings tika sagūstīti Mariupolē, bet Hils tika ievainots un sagūstīts Mikolajivas apgabalā. Savukārt Hīlijs apsūdzēts par to, ka esot vedis algotņus no Polijas uz Ukrainu. Lielbritānijas mediji, atsaucoties uz sabiedriskajām organizācijām, vēsta, ka viņš aizturēts kontrolpunktā Zaporižjas apgabalā, kad braucis pēc kādas ģimenes, kas gribējusi izkļūt no karadarbības zonas.