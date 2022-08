Video ⟩ Šajā sezonā ir ļoti problemātiski noslēgt līgumus par dabasgāzes piegādi, norāda Daugavpils mērs

Viņš gan uzsvēra, ka Daugavpils ir izdarījusi un joprojām dara daudz, lai mazinātu atkarību no dabasgāzes siltumenerģijas ražošanā. Pirmkārt, pilsētas vajadzībām netiekot iepirkta no dabasgāzes ražota siltumenerģija, otrkārt, tiekot palielināts no šķeldas saražotās siltumenerģijas īpatsvars.