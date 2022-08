Elektroauto akumulatora mūžs: kā panākt, lai tas kalpotu pēc iespējas ilgāk

akumulatoru uzlādes ātrums ir tieši atkarīgs no uzlādes stacijas jaudas un uzlādes parametriem, ko noteicis konkrētās mašīnas ražotājs,” uzsver profesors Vids Žuraulis.

Mašīnā, ko darbina ar degvielu, galvenais komponents ir dzinējs, bet elektroauto gadījumā tas ir akumulators – no tā atkarīgas braucamā spējas un arī atlikusī vērtība. Tāpēc svarīgākais, kas jāatceras elektroauto īpašniekam, – par akumulatoru ir jārūpējas.

“Litija jonu akumulatori bieži strādā 40–60% uzlādes līmenī, taču, lai saglabātu to energoietilpību un pagarinātu kalpošanas laiku (palielinātu uzlādes ciklu skaitu), ieteicams to izlādēt un uzlādēt 20–80% diapazonā. To uzturēt ātruzlādes akumulatoram nav nekas sarežģīts,” stāsta Ģedimins Mikalkens.