Dumpiniece Koko pirms "Chanel" jeb fakti, ko tu nezināji par leģendu

kadrs no filmas "Coco before Chanel"

Foto: kadrs no filmas "Coco before Chanel"

1909. gadā iepazīstoties ar angli Arturu Kepelu, kuram bija iesauka Bojs, Koko piedzīvoja iemīlēšanās burvību. Bojs pelnīja naudu akmeņogļu biznesā, tāpēc bija pietiekami turīgs, lai jaunajai draudzenei varētu atļauties uzdāvināt veikalu Parīzē, kur viņa lika pamatus savai karjerai modes pasaulē. Tomēr dzīvē abi nepalika kopā un mīļotais Bojs apprecēja citu, no kuras nāca pasaulē bērni, kas īpaši saskumdināja Koko. Koko tā arī nekad nekļuva par māti. Bojs gāja bojā autoavārijā 1919. gadā, īsi pirms Ziemassvētkiem.

Šī bija pirmā un pēdējā reize, kad Koko Šanele tika redzēta raudam. "Vai nu es nomiršu, vai arī es pabeigšu to, ko sākām kopā," viņa teica. Un viņa nepadevās...

Par piemiņu savam Bojam, Koko Šanele pasaulei radīja slavenākās smaržas "Chanel No 5". Smaržas tika laists klajā 1921. gadā, un tām tika nodrošināta vieta vēsturē, kad Merilinai Monro jautāja, ko viņa valkā gultā, un viņa atbildēja: “Tikai dažus pilienus Chanel No 5”. Kāpēc Nr.5? Tāpēc, ka tas bija piektais aromāts no viņas visiem smaržas paraugiem. Koko bija diezgan vienkārša, ja runa ir par viņas produktu nosaukumiem.