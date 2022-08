Ukrainas bruņotajiem spēkiem par ziedojumiem sagādāts satelīts

Fonds paziņojis par līguma parakstīšanu ar Somijas uzņēmumu ICEYE. Līdz ar to Ukrainas valdībai pilnā lietošanā tiks nodots viens no ICEYE sintezētās apertūras radariem (SAR), kas jau atrodas orbītā virs Ukrainas. Papildus tam Ukrainas Bruņotie spēki arī varēs iegūt satelīt uzņēmumus no pārējā ICEYE satelītu tīkla, teikts uzņēmuma paziņojumā.