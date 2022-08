Atmaskojam: Kas īsti bija bērnu bieds Slendermens?

Pēc tam, kad vainīgās pameta notikuma vietu, sadurtajai meitenei vēl pietika spēku, lai no meža izrāptos uz ceļa. Viņas dzīvību izdevās glābt.

Foto: ekrānšāviņš no BBC video

Paziņojumā medijiem 2014. gada 4. jūnijā Slendermena radītājs Ēriks Knudsens sacīja: "Es esmu dziļi apbēdināts par traģēdiju Viskonsīnā, un mana sirds ir saistīta ar to ģimenēm, kuras skārusi šī briesmīgā rīcība." Viņš paziņoja, ka nesniegs intervijas par šo jautājumu.

Noklausījusies šo stāstu, anonīma sieviete no Sinsinati, Ohaio štatā, 2014. gada jūnijā WLWT televīzijas reportierim pastāstīja, ka viņas 13 gadus vecā meita reiz viņai uzbrukusi ar nazi un sarakstījusi šausmīgu daiļliteratūru, dažos gadījumos iesaistot Slendermenu. 2014. gada 4. septembrī 14 gadus veca meitene Portričejā, Floridā, iespējams, ļaunprātīgi aizdedzinājusi savas ģimenes māju, kamēr tajā atradās viņas māte un deviņus gadus vecais brālis. Policija ziņoja, ka pusaudze tiešsaistē lasījusi stāstus par Slendermenu.

"HBO Films" 2016. gada martā izlaida dokumentālo filmu par šo incidentu ar nosaukumu "Piesargies no Slendermena" (Beware the Slenderman), kuras režisore ir Irēna Teilore Brodska. Filmu, kura uzdod ļoti svarīgu jautājumu - cik ļoti mēs esam atbildīgi par to, ko bērni atrod interneta dzīlēs un cik tas var būt bīstami, drīzumā varēs vērot arī LMT viedtelevīzijā!