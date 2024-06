Latviešu Robins Huds, siržu lauzējs, dāsns mīlnieks, burlaks un bērnu slepkava, ballīšu karalis, kluss, pieklājīgs darbinieks, vīrs, kas vienatnē aplaupīja vilcienu un sešus gadus slēpās visu acu priekšā. Tas viss ir par Ansi Kaupēnu - nenotveramo lielceļa laupītāju, ko par 19 slepkavībām un 30 laupīšanām pakāra 1927.gada maija naktī. Lai gan Kaupēna noziedzīgās gaitas ir detalizēti pētītas, viņa biogrāfijā ir baltie plankumi. Maz zināmus faktus no Kaupēna dzīves atklāj vēsturnieks Alvils Zauers un ieskats tā laika presē.

Bruņotajiem, karā un revolūcijās rūdītajiem vīriem pa meža ceļu ar riteni pretim brauca glīti ģērbies jauns cilvēks. "Esmu galdnieks no Jelgavas, Ansis Kaupēns, atgriežos no ciemiem," viņš smaidot pieklājīgi teica un parādīja dokumentus. "Esiet uzmanīgs, te tuvumā laupītāju banda siro," aizbildnieciski noteica vecākais no vīriem. Katrs devās uz savu pusi - bruņotie vīri tvarstīt nežēlīgo lielceļa laupītāju, kas šausmās turēja visu Zemgali, Ansis uz pilsētu - uzdzīvot un notriekt salaupīto.