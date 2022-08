Medusmēnesis paradīzē: 6 eksotiski galamērķi jaunlaulātajiem

Arvien vairāk jaunlaulāto ar gudru ziņu izvēlas nedēļu vai divas pēc kāzām pavadīt ārzemēs, pirmajās laulības dienās ienirstot eksotisko jūru zilajos ūdeņos, nevis netīru trauku un veļas kalnos. Turklāt kopīgs ceļojums ir arī viens no labākajiem veidiem, kā iepazīt sava sirdsāķīša rakstura un uzvedības visslēptākās šķautnes.

Lai izvairītos no lieka stresa, kāzu ceļojumu ir ieteicams plānot savlaicīgi - vismaz pāris mēnešus pirms lielā notikuma.

Ja medusmēneša galvenais mērķis ir atjaunot nervu šūnas un fiziskos spēkus, kas iztērēti, gatavojoties kāzām, lieliska izvēle ir Maldīvu salas - balto smilšu pludmaļu un tirkīzzilā okeāna ūdens paradīze, kas atrodas aptuveni 70 km no Šrilankas. Maldīvu salas sastāv no 1192 mazām saliņām, bet tikai 200 no tām ir apdzīvotas.