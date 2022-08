Festivālā pulcēsies alus darītāji no Latvijas, Eiropas un ASV, iegūtā peļņa tiks ziedota Ukrainai

“Organizējot festivālu jau otro reizi, centāmies paplašināt tvērumu – gan ģeogrāfiski, gan arī alus veidu un garšu ziņā. Covid-19 pandēmijas dēļ festivāls tika pārcelts, taču iegūtais laiks tika izmantots, lai sagatavotos un uzaicinātu viesos šobrīd aktuālākās darītavas gan no ASV, gan no Eiropas. Prieks, ka tas ir izdevies un starp viesiem ir ne tikai pašmāju amatalus pionieri, bet arī ārvalstu superzvaigznes. Dalībnieku sastāvs šobrīd ir gandrīz nokomplektēts, un to vidū ir arī tādas darītavas kā Superstitions Meadery (ASV), Bofkont (Beļģija), SOMA (Spānija), Casey Brewing and Blending (ASV), nosaka toni un alus “modes tendences” visā pasaulē,” uzsver festivāla organizators un alus someljē Andris Rasiņš.