Likumsargi tur aizdomās jaunieti par degvielas zādzībām un sievietes nāvējošu notriekšanu, aizmiegot pie stūres

Šā gada jūlijā VP Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemti iesniegumi par divām zādzībām no degvielas uzpildes stacijās Saldū un par vienu zādzību no uzpildes stacijas Kuldīgā. Tāpat konstatēts, ka no vienas automašīnas Saldū, bet trim - Kuldīgā nozagtas reģistrācijas numura zīmes. Degvielas zādzību veica jaunietis maskā un ar automašīnu, kurai bija pieliktas iepriekš nozagtās automašīnu reģistrācijas numura zīmes.