Vaidere: "Okupeklis" simbolizēja to, ka viena iedzīvotāju daļa ignorēja Latvijas vēstures faktus

Jautāta, ko darīt ar to Latvijas iedzīvotāju daļu, kura dažādos veidos iebilda pret pieminekļa Pārdaugavā demontāžu, Vaidere atzina, ka tas ir sarežģīts jautājums. Politiķes ieskatā, strukturēti ir jāīsteno iesāktā politika, lai arī sadzīvē latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda.

"Nevar pieļaut, ka maza Latvijas iedzīvotāju daļa, kas neprot latviešu valodu vai nevēlas to lietot, piespiež citus to mācīties un lietot. Krievu valoda nav Eiropas Savienības (ES) oficiālā valoda, oficiālo valodu vidū ir latviešu un angļu valoda. Konsekventi ir jāstrādā arī ar privātajiem uzņēmumiem, lai tie atteiktos no uzrakstiem trīs valodās - latviešu, angļu un krievu. Latvija ir ES un uzrakstiem nav paralēli jābūt arī krievu valodā," sacīja politiķe.