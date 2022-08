Pirmdienas vakarā atcelti trīs vilcieni dzelzceļa posmā Tukums-Rīga

✔️Saistībā ar atceltajiem vilcienu reisiem norīkots autobuss dzelzceļa posmā Tukums2 - Ķemeri (ar pieturu Smārdē) ar atiešanas laiku no Tukums2 stacijas pl.16.45. Autobusā ir derīgas iegādātās vilciena biļetes.

Atcelts vilciens Nr.6520 Tukums2-Rīga, posmā Ķemeri-Rīga, kas no Tukuma izbraucis plkst.15.07, kā arī vilciens Nr.6511 Rīga-Tukums2, posmā Ķemeri-Tukums2, kas no Rīgas izbraucis plkst.14.30. Tāpat atcelts vilciens Nr.6522 Tukums2-Rīga posmā Tukums2-Ķemeri, kas no Tukuma izbrauc plkst.16.40.