2022. gada marta sākumā Krievijas armija okupēja Ukrainas dienvidu pilsētu Hersonu. Pilsētu pameta ap 60% iedzīvotāju, viņu pamestajos dzīvokļos ievācās no Krievijas ievestie skolotāji, kuru uzdevums ir pārkrievot ukraiņus, un propagandisti, kuru uzdevums – pārliecināt palicējus par Krievijas cēlajiem nodomiem un īstenot “referendumu” par Hersonas apgabala pievienošanos Krievijai. Pilsētas labākajās viesnīcās ir ievākušies FSB darbinieki ar ģimenēm, skolu kopmītnēs – Krievijas armijas karavīri. Ukrainas patriotiem ir jābūt piesardzīgiem. Izejot no mājām, viņi līdzi neņem telefonus, lai negaidītās pārbaudēs okupanti nepiekļūtu viņu soctīkliem vai citām liecībām par viņu atbalstu Ukrainai.

Mūsu valdība aicina pilsoņus izbraukt no okupētajām teritorijām. Bet neviena koridora hersoniešiem vai Zaporižjas apgabala iedzīvotājiem nav bijis. Ir varianti izbraukšanai no Hersonas caur Krimu ar privāto auto vai tūrkompāniju organizētajiem autobusiem. Bet tā ir grūta procedūra – jāiziet FSB pārbaudes un ņirgāšanās. Piemēram, mana radiniece izbrauca kopā ar dēlu. Puisim lika stāvēt stūrī 12 stundas. Ir telefonu pārbaudes, ēst un dzert liegšana. Šādi pārsvarā ņirgājas par vīriešiem. Ar tūrkompāniju autobusiem ir dārgi. No Hersonas caur Krimu uz Gruziju vienam cilvēkam tas maksā, sākot no 400 dolāriem. Nedaudz dārgāka ir nokļūšana Baltijā. Ticiet man, cilvēkiem, kuri okupācijā ir pavadījuši pusgadu, tādas naudas nav. Nezinu, vai tagad vēl darbojas, bet līdz pagājušajai nedēļai bija iespējama izbraukšana caur Vasiļjevkas ciemu Zaporižjas apgabalā. Bet tas nozīmē, ka ir jāizkļūst caur 30 krievu blokposteņiem. Cilvēki stāvēja rindās 4–5 diennaktis, lai izbrauktu. Tas maksāja, sākot no 5000 grivnām (140 eiro) no cilvēka. Arī tāda summa cilvēkiem ir grūti atrodama.