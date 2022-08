Klāt Zinību diena! Idejas, kurp doties priecāties!

Svinot Zinību dienu, 1.septembrī plkst. 19:00 Tallinas ielas kvartāla Angārā ikviens aicināts aizrautīgi pavadīt laiku pēdējo 2 gadu populārākās mūzikas pavadībā, spēlējot Muzikālās "Prāta Spēles". Pasākums ir bez maksas un tajā var piedalīties ikviens - gan tie, kas bez mūzikas nespēj iedomāties savu ikdienu, gan tie, kuri mēdz ieslēgt radio vai jaunāko hītu playlist vien ceļā uz skolu vai darbu, kā arī visi, kuri vienkārši vēlas jautri un azartiski nosvinēt jauno mācību gadu. Spēles laikā tiks atskaņoti fragmenti no visiem zināmām un dzirdētām pēdējo 2 gadu laikā populārākajām dziesmām. Dalībniekiem būs jāatmin dziesmas izpildītājs un nosaukums, izvēloties pareizās atbildes no piedāvātajiem variantiem. Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos muzikālajās "Prāta Spēlēs" - uzlādēts telefons ar interneta pieslēgumu. Top 3 zinošākie un ašākie spēlētāji tiks pie lieliskas balvas no Tallinas kvartāla Angāra.