Latvijas Lauksaimniecības universitāte mainījusi nosaukumu

LBTU grafiskā identitāte būs cieši saistīta ar LLU grafisko identitāti un plānota kā tās ilgtspējīgs turpinājums. Līdz ar to LBTU emblēmā un logotipā saglabāts LLU emblēmas un logotipa centrālais elements - "U" burts, kura vienu malu rotā grafiska labības vārpa, bet otru malu rotā egles formas atainojums.

Kā universitātes himna tiks saglabāta komponista un diriģenta Jēkaba Mediņa sarakstītā kordziesma "Mēs mīlam tevi, zeme, dārgā svētā" ar Viļa Plūdoņa vārdiem. To komponists radījis 1940.gadā un veltījis LBTU priekštecei - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijai.

Pašreizējā universitātes nosaukuma maiņa ir jau ceturtā tās kā autonomas augstskolas vēsturē. Pirmo reizi tas norisinājās 1944.gadā, kad jaundibinātā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija tika pārdēvēta par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju. 1991.gadā tā kļuva par Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet 2018.gadā LLU Senāts pieņēma lēmumu par universitātes nosaukuma maiņu starptautiskajā vidē - toreizējo "Latvia University of Agriculture" nomainīja "Latvia University of Life Sciences and Technologies".