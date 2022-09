VIDEO ⟩ Iedzīvotājus mulsina ceļa zīmes Kalnciema ielā virzienā uz Jūrmalu. Vai tām var ticēt?

Pa Kalnciema ielu tūkstošiem automašīnu ik dienu brauc ārā no Rīgas. Iedzīvotāji raidījumam ir iesūtījuši informāciju par redzēto uz ielas – ceļa remontdarbu zīmi, zem kuras atrodas dzeltena zīme ar divām savādām bultām, kas it kā norāda, ka vajadzētu pa šo ceļu attiecīgajā posmā braukt no kreisās uz labo pusi. Taču tieši pēc 50 metriem šķērslis redzams labajā nevis kreisajā pusē.