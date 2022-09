Sajūta, ka noveco bez skaņas? Derētu kāds pipariņš - ej mācīties!

Lauzīju galvu, kā lai nokratu pāragri uznākušo pārbīli no vecuma, kā lai aizgaiņā domas, ka nekam tāpat nav jēgas, jo… Atjēdzos pieteikusies arābu valodas kursiem. Skolotājs runāja tikai krieviski, angliski un savā valodā. Mācījos lasīt ačgārni – no labās puses uz kreiso – un izdot no mutes skaņas, kuras nezināju, ka spēju iztaurēt. Vēders no tām vibrēja, kaklā kņudēja, aiz durvīm kāds varēja padomāt, ka trenējamies buļļu maušanas sacensībām.