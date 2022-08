Derētu kāds pipariņš jeb ieskatīties spogulī! Vai tā ir taisnība, ka dzīve sākas pēc 40?

Nolēmu kļūt krietni sievišķīgāka, lai vairs nebūtu nekādu šaubu, ka esmu meitene. Sāku šo to pašrocīgi meistarot: no audumu atgriezumiem un vecu kreļļu pērlītēm veidoju rotas; no mammas un vecmammas halātiem vai neizmantotajiem audumiem šuvu sev modernu brīvā laika apģērbu un somiņas. Tas, ka es visu griezu un šuvu uz aci, mani nespēja apturēt, jo kaut kas beigās sanāca! Vienā no vasarām man sāka nepietikt ar diviem auskariem galvā, es nolēmu izdurt vēl pāris caurumu ausī. Mūžīgi no bizes vai astes izslīdošās matu šķipsnas nokrāsoju rozā, izmantojot visparastāko flomāsteru. Man tik ļoti gribējās atšķirties pa savam. Tie bija tie laiki… astoņdesmitie, kad nācās nodarbināt izdomu, jo veikalos daudz neko nepārdeva un jūtūbes, kur smelties idejas, nebija.