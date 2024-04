Gaisa dārzi. Alternatīva, ja nav terases vai balkona

Trešdaļai Latvijas iedzīvotāju viens no svarīgākajiem elementiem, kas nodrošina komfortu mājās, ir just saikni ar dabu, liecina pētījums par dzīvi mājās*. Tomēr daudziem nav savas āra atpūtas zonas. Interjera dizainers sniedz praktiskus padomus par to, kā iekārtot mājokli, ienesot tajā vairāk dabas un iekārtojot zaļo zonu arī dzīvoklī.