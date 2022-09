Vai kaķi tiešām spēj redzēt tumsā?

“Tas viss nav par redzēšanu vai neredzēšanu tumsā. Redzes uztvere – to varētu saukt par “kvalitāti” - ir drīzāk spektrs, nevis "jā" vai "nē",” skaidroja Plamere.

Plamere arī skaidroja, ka cilvēka vai kaķa spēju redzēt ietekmē apkārt esošās gaismas daudzums. Tiesa, salīdzinot ar cilvēkiem, kaķi spēj labāk saredzēt objektus mazākā gaismā. Tas lielākoties ir saistīts ar to, kā attīstījušās kaķa acis.

“Kaķi spēj redzēt tumsā to acu struktūras, īpaši radzenes dēļ. Tā ļauj tiem redzēt labāk par cilvēkiem pat tad, ja apkārtējās gaismas daudzums ir ļoti mazs,” piebilda Plamere.

“Redzes pielāgošanās ir tiešs rezultāts sugas mijiedarbē ar apkārtējo vidi. Kaķi ir gaļēdāji, kas nozīmē to, ka tiem jāēd gaļa, lai saglabātu veselību. Tie nespēj saražot noteiktus proteīnus, tāpēc tie jāuzņem no ārējiem avotiem. Daudzi no kaķu potenciālajiem upuriem ir aktīvi naktī vai krēslā,” stāstīja Palmere.