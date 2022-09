Koksnes granulu patēriņš sarūk, bet aug pieprasījums pēc briketēm

Statistikas pārvaldē norāda, ka AER kopējais patēriņš piecu gadu laikā, proti, no 2017. līdz 2021.gadam samazinājies par 8% jeb 0,6 PJ, ko ietekmēja hidroelektrostacijās (HES) saražotās elektroenerģijas ikgadējās svārstības.

Lielākais kurināmās koksnes patērētājs ir pārveidošanas sektors, kas ietver patērēto energoresursu apmēru elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai un pārdošanai, kā arī kūdras brikešu un kokogļu ražošanai. 2021.gadā tā patēriņš veidoja 39,3% no kopējā kurināmās koksnes patēriņa. Pārveidošanas sektorā piecu gadu laikā - no 2017.līdz 2021.gadam - koksnes patēriņš audzis par 19,6% jeb četriem PJ. Savukārt pārveidošanas sektorā no saules kolektoriem saražotā siltumenerģija 2021.gadā bija 10 gigavatstundas (GWh) jeb 36 teradžouli (TJ), kas ir par vienu GWh jeb četriem TJ mazāk nekā iepriekšējā gadā.