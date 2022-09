Plāno izmaksāt 10 000 eiro un 142 290 eiro kompensācijas par vakcinācijas pret Covid-19 izraisītu kaitējumu

Kā pavēstīja ZVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dita Okmane, līdz šim aģentūra ir saņēmusi 75 kompensācijas prasījuma iesniegumus par kaitējumu veselībai, kas, iespējams, radies no Covid-19 vakcīnu blaknēm.

Divos no izskatītajiem gadījumiem ZVA ir pieņēmusi lēmumus par kompensācijas piešķiršanu. Vienā gadījumā nolemts piešķirt kompensāciju 10 000 eiro apmērā par vidēji smagu kaitējumu veselībai, bet otrā - maksimālo kompensāciju 142 290 eiro apmērā par smagu kaitējumu.

LETA jau rakstīja, ka lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņem ZVA, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu to varēs izdarīt ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.