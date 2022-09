Bijušais "Saskaņas" valdes loceklis zaudē prāvā pret "Re:Baltica"

Bergers 2019.gadā iesūdzēja "Re:Baltica" par rakstu "Saskaņas ziedotājam nauda no laundromāta, atbilžu vietā - atmiņas zudums". Tajā, balstoties uz Zviedrijas sabiedriskās televīzijas rīcībā nonākušiem "Swedbank" pārskaitījumu dokumentiem, tika norādīts, ka Bergers 2010. un 2011.gadā saņēmis 270 000 eiro no divām starptautiskās naudas atmazgāšanas shēmās izmantotām ārzonu firmām. Viena no firmām bija izmantota tā sauktajā Magņitska afērā, otra - Azerbaidžānas "laundromātā". Bergers "Re:Baltica" toreiz apgalvoja, ka šādus pārskaitījumus neatceras un nekomentēs.