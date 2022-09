No ugunsnelaimes Liepājā šorīt izglābti 50 cilvēki

Plkst.4.07 VUGD saņēma izsaukumu uz Flotes ielu Liepājā, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas otrajā stāvā deg dzīvoklis pilnā 12 kvadrātmetru platībā un ir izveidojies spēcīgs sadūmojums. Ar kāpņu un glābšanas masku palīdzību no ēkas tika izglābti 50 cilvēki, no kuriem viens cieta un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Darbs notikuma vietā noslēdzās plkst.7.04.

Vakar plkst.22.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Zaļo ielu Sedā, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega gāzes balons 0,5 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas dzīvokļa, kurā bija izcēlies ugunsgrēks, izglāba vienu cilvēku, savukārt pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies pieci mājas iedzīvotāji. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas iznesa gāzes balonu, kā arī pārbaudīja visus ēkā esošos dzīvokļus un izvēdināja tajā esošo nelielo piedūmojumu. Plkst.23.06 darbi notikuma vietā tika pabeigti.