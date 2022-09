Aptauja: Latvijā 94% iedzīvotāju vismaz reizi dienā vēdina telpas

Pēc respondentu dzimuma secināms, ka kopumā apzinīgāk telpu vēdināšanu veic sievietes - vairākas reizes dienā to dara 85% sieviešu un 71% vīriešu, reizi dienā - 10% sieviešu un 23% vīriešu, tikmēr 2% sieviešu un tikpat daudz vīriešu to dara retāk, bet vēl 3% katrā grupā konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Aptaujā noskaidrots, ka, palielinoties vecumam, telpu vēdināšana tiek veikta biežāk. Piemēram, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem vairākas reizes dienā telpas vēdina 68%, vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 74%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 81%, vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem šis rādītājs ir 79%, bet vecumā no 55 līdz 74 gadiem - 84%.