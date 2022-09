Skolēns no Latvijas izcīnījis balvu Eiropas jauno zinātnieku konkursā

Aizvadītajā nedēļā pieci skolēni no Latvijas devās uz Leideni, Nīderlandi, kur no 13. līdz 18. septembrim norisinājās Eiropas jauno zinātnieku konkurss (EUCYS 2022). Konkursā 132 dalībnieki no 23 valstīm aizstāvēja savus zinātniskās pētniecības darbus, vēsta Valsts izglītības satura centra pārstāve laura Šīraka.