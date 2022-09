Tomass Pildegovičs: nav svarīgāka darba mūsdienu Latvijā par skolotāju

Skolotāja ar savu īpašo pieeju un atmosfēru, un vidi, ko viņa radīja stundās, ļāva man saprast un izzināt to, kurās jomās es vēlētos sniegt savu intelektuālo pienesumu. Un, tiklīdz šis klikšķis notika, tas man atvēra pilnīgi jaunus spēka un iedvesmas avotus. Tieši tad man arī izveidojās padziļināta akadēmiska interese par vēsturi, politiku un arī starptautiskajām attiecībām. Tieši viņas nodarbību laikā es sāku nopietnāk veidot redzējumu par to, kādu zināšanu un prasmju apguvei es gribētu veltīt turpmākos gadus.

Skolotāja – debašu pulciņa sirds un dvēsele

Skolotāja Evardsone man asociējas ar vienu no vidusskolas spilgtākajiem cilvēkiem un skaistākajām atmiņām. Viņa Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā izcēlās ne tikai ar to, ka bija laba skolotāja, bet arī ar to, ka viņa vadīja skolas debašu pulciņu. Tas man bija kaut kas pilnīgi jauns! Viņa ap sevi pulcēja jaunu un ambiciozu censoņu pulciņu, kuri piedalījās debašu turnīros latviešu un angļu valodās gan reģionāli, gan valsts un arī starptautiskā līmenī. Viņa veltīja savas sestdienas, lai mūs “čubinātu”, mentorētu un tiesātu turnīrus. Nešaubīgi viens no mana skolas laika augstākajiem punktiem bija tas, ka kopā ar diviem komandas biedriem mēs kļuvām par skolu debašu valsts čempioniem Karla Popera debašu turnīrā.