Makrons: Krievijas iebrukums Ukrainā ir jauna imperiālisma forma

Makrons karu padarīja par savas runas centrālo tēmu, norādot, ka šis konflikts draud radīt pasauli, kurā ikvienas valsts drošība un suverenitāte "vairs nav atkarīga no spēku līdzsvara, no alianšu spēka, bet gan no bruņotu grupējumu un kaujinieku spēka".

"Kurš no klātesošajiem var aizstāvēt domu, ka iebrukums Ukrainā neattaisno nekādas sankcijas?" viņš jautāja. "Kurš no jums šeit var iedomāties, ka dienā, kad kaut kas līdzīgs ar spēcīgāku kaimiņu notiks ar jums, no reģiona, no pasaules būs klusums?"