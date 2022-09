No kara bēgošie Ukrainas iedzīvotāji Latvijā varēs saņemt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Likums arī paredz, ka persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, būs atbrīvota no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no gūtajiem ieņēmumiem. Atbrīvojums būs spēkā, kamēr spēkā ir noslēgtais īres līgums ar Ukrainas iedzīvotāju, bet ne ilgāk kā līdz šī gada 31.decembrim.