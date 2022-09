Ko darīt Lietuvas muzejos? Zirgi, dzintari un mūsdienu māksla

Tas atklāj dzintara vēsturi, tā formas, krāsas, apstrādes metodes un dzintara lietojumu. Muzejā izstādīti dzintari ne tikai no Baltijas, bet arī no daudzām citām pasaules valstīm. Lielākais no tiem ir trīs kilogramus smags; citi ir īpaši ar to, ka tajos var saskatīt gliemežvāku un kukaiņu nospiedumus.