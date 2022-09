Uz Latvijas robežas nav novēroti mēģinājumi izkļūt no Krievijas

PMLP aģentūra LETA noskaidroja, ka šonedēļ līdz ceturtdienas pusdienlaikam patvēruma pieteikumi no Krievijas pilsoņiem nav saņemti.

PMLP apkopotā informācija liecina, ka laikā no šī gada 1.janvāra līdz 20.septembrim saņemti 333 patvēruma pieprasījumi, tostarp, 76 no Krievijas un 51 no Baltkrievijas valstspiederīgajiem. Šajā laikā bēgļa statuss piešķirts 13 Krievijas pilsoņiem un 57 Baltkrievijas pilsoņiem, bet alternatīvais statuss - trīs Baltkrievijas pilsoņiem.