No Daugavas krastmalas beidzot plāno aizvākt margas ar sirpi un āmuru

Turpinot Rīgas pašvaldības atbrīvošanu no padomju režīmu slavinošajiem objektiem, plānots no Daugavas krastmalas aizvākt margas, uz kurām ir attēlots sirpis un āmurs - par to liecina Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība.