Edvards Lūkass: Kodolieroču kārts ir efektīva tikmēr, kamēr turi to kabatā

“Kodolieroču kārts ir ļoti laba, kad turi to savā kabatā, bet, tiklīdz centies to izmantot, tā strauji zaudē efektivitāti”, intervijā TVNET raidījumam “Pasaule kabatā” pauda britu publicists un Vašingtonā bāzētās domnīcas “Centre for European Policy Analysis” (CEPA) pētnieks Edvards Lūkass.