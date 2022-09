Itālijas parlamenta vēlēšanās uzvarējuši galēji labējie spēki, liecina aptauja

2012.gadā dibinātā "Fratelli d'Italia" nereti tiek raksturota kā neofašistu partija, jo tā ir viena no fašistiskā līdera Beniti Musolīni līdzgaitnieku pēc Otrā pasaules kara izveidotās Itālijas Sociālās kustības (MSI) pēctecēm. Meloni atzīst partijas saknes un nav skaidri nosodījusi fašismu.

Svētdien tiek vēlēts gan parlamenta apakšnams Deputātu palāta, gan augšnams Senāts. Atbilstoši 2020.gadā referendumā pieņemtajiem konstitūcijas grozījumiem, sākot no jaunā parlamenta sasaukuma, deputātu skaits apakšpalātā samazināts no līdzšinējiem 630 līdz 400, bet augšpalātā - no līdzšinējiem 315 līdz 200.