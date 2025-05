Ostu pārvaldības reformai gūts atbalsts Saeimā; izmaiņas Liepājā nobremzē ZZS

Savukārt mazajās ostās paredzēts noteikt, ka ostas pārvalde ir attiecīgās pašvaldības iestāde un tās valdē ir ne vairāk kā pieci locekļi šobrīd iespējamo desmit vietā. Mazo ostu pārvaldē būtu vienādās proporcijās pārstāvētas pašvaldības amatpersonas un ostā strādājošo uzņēmēju pārstāvji, kā arī viens no locekļiem – tikai pēc pašvaldības ierosinājuma – būtu deleģējams no Ekonomikas, Zemkopības (ZM) vai Satiksmes ministrijas (SM). Tās nozīmē, ka mazo ostu pārvaldē būtu no diviem līdz pieciem pārstāvjiem, atkarībā no tā, vai pašvaldība rosina pārvaldībā iesaistīt arī minēto ministriju deleģēto pārstāvi vai pārstāvjus. Tāpat pašvaldībām paredzētas iespējas pašām noteikt attiecīgo ostu pārvalžu nolikumus.