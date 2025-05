Viens restarts, divi mēri un Ušakova ēna. Kas iznācis no Rīgas domes solītā pilsētas restarta?

Koalīcija nostājās JV pusē, un Progresīvie to pameta. Staķis atkāpās, par mēru kļuva Vilnis Ķirsis (JV). Progresīvo vietā pie varas tika GKR – neraugoties uz to, ka pirms vēlēšanām vicemēre Linda Ozola (iepriekš JKP, tagad kandidē no JV) apgalvoja , ka GKR līderim Oļegam Burovam ir jāsēž uz apsūdzēto sola.

Ceļ algas

Viens no “pārmaiņu koalīcijas” darbiem bija deputātu algu celšana (deputātiem par 50 eiro mēnesī, mēram – 178 eiro). Neskatoties uz to, ka uz ielu uzturēšanai, sportam, kultūrai un pilsētas noformējumam tajā gadā bija jātaupa.

Pēc diviem gadiem pašvaldību amatpersonu algas palielināja visā valstī. Rīgā varēja iesaldēt, bet nolēma to nedarīt. Mēra alga pieauga no 3581 līdz 6415 eiro mēnesī, vicemēru – no 2698 līdz 5346, komiteju priekšsēdētāju – no 2698 līdz 3469, viņu vietnieku – no 2010 līdz 2559 eiro mēnesī, deputātu – no 1270 līdz 1934.