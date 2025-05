Viss ir labi, bet par jūsu naudu. Ko ekrānos redz daugavpilieši

Kam pieder gorod.lv?

Kā Dzalbe to varētu zināt? Jo ir piedalījies sarunās par portāla daļu pārdošanu.

Jeļena Kuranova Foto: Ekrānšāviņš

Gorod.lv izveidoja, lai no pilsētas aizbraukušie daugavpilieši varētu uzturēt saikni ar dzimto vietu, un tas bija politiski neitrāls, Re:Baltica stāsta viena no īpašniecēm Jeļena Kuranova. Līdzīpašnieku vidū ir arī viņas vīrs Aleksandrs, kā arī viens no sākotnējiem programmētājiem Maksims Sadovskis. Uzņēmēja un kādreizējā “Saskaņas” deputāta Aleksandra Barbakadzes daļas pārņēmusi viņa meita Jūlija, bet lielākā uzņēmuma daļa pieder Andrejam Babuļam. “Visi, izņemot Babuļu, ir reāli dibinātāji,” teica Kuranova.

Pēc viņas vārdiem, Babuļs pārstāv citu Daugavpils uzņēmēju – par atkritumu karali dēvēto Antonu Oglodkovu. Viņš portālā ieguldījis naudu, bet saturu ietekmēt neesot mēģinājis, un daļas paslēptas aiz Babuļa. 2014.gadā, kad ar Latvijas politiku neapmierinātie Kuranovi nolēma pārcelties uz Krieviju (viņi tur dzīvo arī šobrīd), Oglodkovs esot ieminējies, ka zina ieinteresētu pircēju. “Vārdu viņš nenosauca, bet mēs nojautām, ka aiz tā stāv Andrejs Elksniņš,” saka Kuranova (Oglodkovs uz vairākkārtējiem Re:Baltica saziņas mēģinājumiem neatsaucās).

Portāla daļu pirkšanas mēģinājums sakrīt ar laiku, kad avīze “Naš Gorod” (līdzīgs saturs, bet divi uzņēmumi) tika pārdota Elksniņa toreizējās līgavas Anastasijas Udalovas mātei, liecina uzņēmuma gada pārskati. Tā šobrīd vairs neiznāk.

Uz domu par to, ka patiesais pircējs ir Elksniņš, Kuranovus vedinājuši arī iesaistītie starpnieki – ar “Saskaņu” saistītais Oskars Škuts un Jeļena Balakleiska. Viņa ir no KNAB par informācijas nopludināšanu atlaistā izmeklētāja sieva (toreiz mediji vēstīja, ka informāciju Balakleiskis bija pludinājis paziņam deputātam Elksniņam – red.). “Viņa pārstāvēja pircēju, bet daļas formēja tā, it kā pirktu viņa. Mums vajadzēja jau iet pie notāra, bet viņa saka – atliksim uz mēnesi. Nodomājam, ok, ne jau rīt braucam,” atceras Kuranova. Atdevuši formēšanai dokumentus, bet pēc mēneša atnākusi vēstule, ka Balakleiska pārdomājusi un nepirks (Balakleiska un Škuts no sarunas ar Re:Baltica par šiem notikumiem atteicās. Pēdējais uzstāja, ka Elksniņu neesot pārstāvējis). Taču, tā kā Kuranovi no Latvijas aizbraukuši, tālāko portāla darbību un redakcionālo nostāju ietekmēt vairs neesot varējuši.

“Bija ļoti nepatīkami – pati saprotat, uzmeta – turklāt tieši pirms aizbraukšanas, un visa redakcionālā politika pēc tam uzreiz sāka atbalstīt Andreju. Pie mums bija visi bez izņēmuma, bet tur – tikai viens cilvēks,” saka Kuranova. “Nav jābūt ģēnijam, lai saprastu, kura intereses pārstāv izdevums. Elksniņš pats nekad neuzzīmējas, un jūs viņu nekad pa tiešo neatradīsiet. Bet vēlreiz saku – ir taču skaidri redzams, kādu politiku pārstāv portāls.”

Vēlāk Kuranovi bija atņēmuši starpniekiem pilnvaru un uzticējuši savas daļas pārdošanai Dzalbem. Viņš to nav realizējis, jo pārējie atteikušies pirkt. Gada pārskatu apstiprināšanā Kuranovus arvien norāda kā sapulču dalībniekus. Viņi uzstāj, ka tajās nav bijuši, tāpēc apsver iespēju vērsties policijā par dokumentu viltošanu (protokolu parakstītāja, valdes locekle Jekaterina Ļebedeva Re:Baltica neatbildēja).

Tāpat rīkojās arī Elksniņš. Taču sociālajos tīklos publicētā ierakstā, nenosaucot vārdā, šonedēļ kritizēja Re:Baltica un De Facto žurnālistus ar mājieniem, ka tie apkalpo nacionālistu intereses un pievērsušies Latgalei tāpēc, lai nepieļautu “nepareizo” mēru nākšanu pie varas.