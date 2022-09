Latvijā remonti turpinās 49 ceļu posmos

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no "Sēnītes" līdz Siguldai, kur satiksme organizēta pa vienu joslu katrā virzienā.

Bauskas šosejas posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam līdz 2023.gada jūlijam slēgts un satiksme organizēta pa Ķekavas ielu paralēli A7. Uz Bauskas šosejas no Iecavas līdz Bauskai vienā posmā satiksmi regulē ar regulētāju palīdzību vai ar luksoforu, ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var aizņemt no 40 minūtēm līdz pat stundai.