Selfijs ar Budu un kokteilis debesskrāpī: 10 lietas, kas jāizdara Bangkokā

Ja kāds nolemtu sastādīt tipiska Bangkokas tūrista klišejiskāko fotogrāfiju reitingu, TOP3 noteikti iekļūtu selfijs ar Lielās pils sargu, kadrs ar “Wat Pho” guļošo Budu un no “Wat Arun” virsotnes iemūžināta pilsētas panorāma. Neatkarīgi no tā, vai tu vēlies vai nevēlies uzņemt līdzīgas fotogrāfijas, visas trīs Taizemes galvaspilsētas populārākās apskates vietas noteikti ir apmeklēšanas vērtas. Lai gan visi pieminētie apskates objekti atrodas tiešā redzamības zonā viens no otra, to apskatei noteikti jāieplāno visa diena.

“Wat Saket” templis jeb "Zelta kalns" ir viens no gleznainākajiem un apgarotākajiem Bangkokas pieturpunktiem. Kaut gan tas atrodas pilsētas centrā, taču atšķirībā no Lielās pils vai “Wat Arun” šeit nekad nav tūristu pūļu. No skatu laukuma tempļa virsotnē paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu, bet, lai to izbaudītu, ir jāuzkāpj sniegbalta “kalna” galā, tāpēc labāk tempļa apmeklējumu ieplānot agri no rīta, kad vēl nav pārāk karsts.