Politoloģe Metla-Rozentāle vērtē "Attīstībai/Par" un "Progesīvo" izredzes veidot valdību

"Ja AP iekļūs Saeimā, tad partija varētu būt viens no partneriem valdībā. Tajā brīdī "Progesīvie" vairs nebūs kā vienīgā opcija, bez kuras valdības veidošana nav iespējama.

Metla-Rozentāle vērsa uzmanību uz to, ka vairākas reizes no potenciālajiem koalīcijas partneriem ir izskanējis vēstījums ZZS, ka varētu sadarboties ar atsevišķiem cilvēkiem. Tas savukārt liek domāt, ka tiek raidīti neuzkrītoši signāli par iespēju kādam no ZZS ievēlētajiem deputātiem pārnākt, piemēram, uz "Apvienoto sarakstu", vērtēja eksperte.