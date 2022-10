Pētījums: suņi spēj saost stresu mūsu elpā

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Plos One”, atklāts, ka suņi mūsu elpā un sviedros spēj saost stresu. Eksperimentā četriem suņiem tika iemācīts izvēlēties vienu no trīs smaržu konteineriem. Vairāk nekā 650 no 700 izmēģinājumiem suņi veiksmīgi identificēja elpas un sviedru paraugu, kas bija paņemts no cilvēka, kuru nomācis stress.