"Nedēļas fokusā" līderības trenere Aija Iesalniece ⟩ Improvizācija nevis kā haoss, bet spēja reaģēt un pieņemt labāko lēmumu

Raidījuma vadītājs vaicā, kā ikdienas dzīvē atrast vieglumu - it īpaši šajā laikā, kad dzīvojam nemierīgos un neparedzamos apstākļos. Iesalniece norāda, ka šeit būtu jāuzdod pretjautājums, proti, kādas metodes strādāja laika periodā, kad dzīve šķita vieglāka. Tāpat svarīgi ir saprast un ieklausīties savās patiesajās vēlmēs, jo tās nereti nomāc domas par to, ko citi par mani padomās. “Līdz ko es sajūtu, ka “atļaut sev būt sev” strādā un nes rezultātus, mums pašiem paliek vieglāk,” tā Iesalniece.

Runājot par to, kā tikt galā ar bailēm, autore norāda, ka ir svarīga “kļūdu svinēšana”. “Itin bieži mēs nerīkojamies, jo baidāmies kļūdīties. Bet, ja bērns nekad nespertu pirmo soli, jo baidītos no nokrišanas? Grāmatā ir brīnišķīga metode, kā bailes pārvarēt, - mēs svinam savu drosmi pamēģināt! Tā ir jauda un drosme! Jo vairāk to svinam, jo vairāk mazinās bailes un vairojas pozitīvie impulsi,” norāda autore, piemetinot, ka pirms rīkošanās cilvēks ar sevi var noslēgt vienošanos, ka neizdošanās gadījumā sevi nešaustīs, bet gan atalgos par drosmi uzdrīkstēties. “Mēs esam noguruši no nedarīšanas un stīvumiem . Līdz ar to veidojas liels pieprasījums pēc vieglākas mācīšanās un darbošanās praksē, kas dod vieglumu un pozitīvas emocijas,” rezumē Iesalniece.