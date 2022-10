"Vairums skaidro, ka apzinās iespējamos draudus." Pieķerti 38 šoferi ar nelegālām numurzīmēm

Policija pieķērusi 38 autovadītājus, kas Latvijā pārvietojās ar nelegāliem auto numurzīmju dublikātiem. Vainīgie ir autovadītāji no Krievijas, kas pašrocīgi nomainīja numurus. Viņi skaidro, ka to darījuši tādēļ, ka baidījās no vietējiem iedzīvotājiem, kuri, pamanot Krievijas simboliku, varētu viņiem uzbrukt saistībā ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā, vēsta raidījums "TV3 Ziņas".