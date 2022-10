Plānota JV un "Progresīvo" tikšanās

Savukārt trešdien, 12.oktobrī, plkst.14 paredzēta JV un "Apvienotā saraksta" (AS) tikšanās un ceturtdien, 13.oktobrī, plkst.14 JV tikšanās ar Nacionālās apvienības (NA) pārstāvjiem.

"Progresīvie" ir saņēmuši uzaicinājumu tikties ar JV, atklāja viena no partijas līderēm Antoņina Ņenaševa.

Kā pastāstīja AS politiķis Uldis Pīlēns, partiju apvienība uz JV aicinājumu ir atbildējusi apstiprinoši, ka trešdien piedalīsies sarunās.

NA ir saņēmusi formālu uzaicinājumu uz tikšanos no JV pārstāvjiem šonedēļ, sarunā ar aģentūru LETA norādīja Saeimas spīkere Ināra Mūrniece (NA).

Kariņš žurnālistiem sacīja, ka šonedēļ turpināsies koalīcijas veidošanas sarunu otrais raunds individuāli ar AS, NA un "Progresīvajiem".

AS, NA un "Progresīvo" politiķi ir gatavi šonedēļ ar JV turpināt individuālas sarunas par nākamās koalīcijas veidošanu. Joprojām gan saglabājas AS un NA uzstādījums, ka koalīciju ir jāveido trīs partijām - JV, AS un NA - bez "Progresīvajiem".